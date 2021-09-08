***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerli TRSPALM22417 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi 06.09.2021 tarihinde 2.940.990,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup 07.03.2022 tarihinde ödemesi yapılacak 4. kupon faiz oranı %11,0778 olarak kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962869BIST