***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarından Palmet Gaz Grubu A.Ş.'nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile ihraç etmiş olduğu, 728 gün vadeli, 150.000.000 nominal tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ödemesi (itfası) bugün (24.12.2021) başarı ile tamamlanmıştır.Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986031BIST