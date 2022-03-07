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***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2022 16:14
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerli 
 
TRSPALM22417 
 
ISIN kodlu 
tahvilin 4. kupon ödemesi 07/03/2022 tarihinde 3.323.340,00  TL olarak gerçekleştirilm
iş olup  
05.09.2022 tarihli 5. kupon faiz orani % 13,1192 olarak
kesinleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007874


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PETUN 24,26 87.372.864 % 9,97  
SELVA 18,76 28.100.598 % 9,96  
ULUUN 8,10 176.326.204 % 9,91  
FADE 6,44 34.827.370 % 9,90  
EKIZ 7,13 1.160.671 % 9,86  
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Frank 15,4419 15,5349 % 0,00  
Riyal 3,8065 3,8256 % 0,77  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 17,20  
Altın Gr. 910 910 10,93  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,58 25,61 0,00  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,06  
B. Petrol 121 121 2,91  
Seans Raporu 17:38
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