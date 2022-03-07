***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 16:14
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerli
TRSPALM22417
ISIN kodlu
tahvilin 4. kupon ödemesi 07/03/2022 tarihinde 3.323.340,00 TL olarak gerçekleştirilm
iş olup
05.09.2022 tarihli 5. kupon faiz orani % 13,1192 olarak
kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007874
BIST
17:382.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:3814,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1283
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:3815,6622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0862
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:38910,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 10,88
|Açılış
|: 910,12
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:38
|PETUN
|24,26
|87.372.864
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.100.598
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.326.204
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.827.370
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|10.741.348
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|58.032.386
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.354.127
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.331.657
|% -9,69
|
|EMNIS
|20,30
|394.131
|% -8,14
|
|KRDMD
|14,32
|4.608.293.595
|% 5,92
|
|THYAO
|25,76
|3.560.681.543
|% 1,82
|
|EREGL
|34,76
|2.683.059.591
|% 2,24
|
|GARAN
|11,80
|1.672.219.093
|% -0,42
|
|ASELS
|24,38
|1.530.504.616
|% 0,74
|
|KRDMD
|14,32
|4.608.293.595
|% 5,92
|
|EKGYO
|2,10
|517.788.639
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|327.733.184
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,96
|614.501.318
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,64
|614.576.450
|% -0,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3327
|14,3425
|% 0,90
|
|Euro
|15,6362
|15,6622
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,8399
|18,9344
|% 0,34
|
|Frank
|15,4419
|15,5349
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8065
|3,8256
|% 0,77
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,20
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,93
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|121
|121
|2,91
|