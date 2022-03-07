***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerliTRSPALM22417ISIN kodlutahvilin 4. kupon ödemesi 07/03/2022 tarihinde 3.323.340,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup05.09.2022 tarihli 5. kupon faiz orani % 13,1192 olarakkesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007874BIST