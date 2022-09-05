***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerliTRSPALM22417ISIN kodlutahvilin 5. kupon ödemesi 05/09/2022 tarihinde 3.935.760,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup06/03/2023 tarihli 6. kupon faiz orani % 9,2536 olarakkesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060170BIST