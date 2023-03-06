***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 30.000.000,00 TL nominal değerliTRSPALM22417ISIN kodlutahvilin 6. kupon ödemesi 06/03/2023 tarihinde 2.776.080,00 TL olarak gerçekleştirilmiş olup04.09.2023 tarihli 7. kupon faiz orani %7,3965 olarakkesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120381BIST