***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPALMET, uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamının alımı konusunda 13.02.2024 tarihinde hisse alım anlaşması imzalamıştır.PALMET Enerji bu kararı yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini, operasyon alanına dahil etmek ve Doğalgaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacı ile almıştır. PALMET'in uzun süredir edindiği tecrübe, sahip olduğu ve geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı sistemlerinin daha geniş bir alanda uygulayacak olması yüksek artı değer oluşturacaktır. Ayrıca bu stratejik adım uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmamızı destekleyecektir.Satışın tamamlanması için gerekli izinlerin alınması süreci başlatılmıştır. İşlemin tamamlanması ve detaylar hakkında ilerleyen süreçte ek açıklamalar yapılacaktır.Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249333BIST