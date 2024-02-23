***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPALMET Enerji A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu, PALMET Gaz Grup A.Ş. , Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin tamamını kapsayacak şekilde, Ülkenin Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Finansmanı, Tasarımı, İnşası, Yönetimi, İşletimi, Bakımı ve Geliştirilmesine dair Kamu-Özel İşbirliği projesine 23 Şubat 2024 tarihinde teklifini sunmuş bulunmaktadır.Bu stratejik proje, Kuzey Makedonya'nın enerji altyapısını güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma açısından büyük önem arz etmektedir. PALMET, projenin her aşamasında uluslararası standartlara uygun, üstün kalite ve verimlilik anlayışıyla hareket edecektir.PALMET, Kamu-Özel İşbirliği modeli kapsamında, Kuzey Makedonya hükümeti ile işbirliği içinde hareket ederek, ülkenin tamamını kapsayacak projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışacaktır. Projenin her safhasında inovasyonu ve mükemmeliyeti hedef alarak, Kuzey Makedonya'nın enerji sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını simgelemeyi amaçlamaktadır.PALMET olarak, Kuzey Makedonya'da hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu projenin, uluslararası alanda da firmamızın deneyimini ve başarısını daha da pekiştireceğine inanmaktayız.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251597BIST