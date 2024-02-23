Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2024 16:43
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     PALMET Enerji A.Ş.'nin hakim hissedarı olduğu,  PALMET Gaz Grup A.Ş. , Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin tamamını kapsayacak şekilde, Ülkenin Doğal Gaz Dağıtım Sisteminin Finansmanı, Tasarımı, İnşası, Yönetimi, İşletimi, Bakımı ve Geliştirilmesine dair Kamu-Özel İşbirliği projesine 23 Şubat 2024 tarihinde teklifini sunmuş bulunmaktadır.
Bu stratejik proje, Kuzey Makedonya'nın enerji altyapısını güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma açısından büyük önem arz etmektedir. PALMET, projenin her aşamasında uluslararası standartlara uygun, üstün kalite ve verimlilik anlayışıyla hareket edecektir.
PALMET, Kamu-Özel İşbirliği modeli kapsamında, Kuzey Makedonya hükümeti ile işbirliği içinde hareket ederek, ülkenin tamamını kapsayacak projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışacaktır. Projenin her safhasında inovasyonu ve mükemmeliyeti hedef alarak, Kuzey Makedonya'nın enerji sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını simgelemeyi amaçlamaktadır.
PALMET olarak, Kuzey Makedonya'da hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bu projenin, uluslararası alanda da firmamızın deneyimini ve başarısını daha da pekiştireceğine inanmaktayız.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygıyla sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251597


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294 En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0658 31,0722 % 0,27  
Euro 33,6474 33,6693 % 0,09  
Sterlin 39,2388 39,4356 % 0,32  
Frank 35,0973 35,3087 % 0,09  
Riyal 8,2578 8,2993 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,65 22,69 % 0,66  
Platin 899,43 900,50 % 0,66  
Paladyum 981,73 985,28 % 0,66  
Brent Pet. 82,00 82,00 % 0,66  
Altın Ons 2.028,02 2.028,31 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru