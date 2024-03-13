***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 09:38
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PALMET ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. arasında 13.02.2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. şirketlerinin tamamının hisse devri 13.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır. PALMET Enerji, bu satınalma sonrasında yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini, operasyon alanına dahil ederek doğal gaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zinciri ile sektöründeki öncü ve lider konumunu kuvvetlendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258285
BIST
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11:568.973
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -95,71
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5632,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5635,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0386
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:562.227,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.227,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARTMS
|54,25
|77.477.734
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|471.431.078
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.858.644
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,10
|17.024.534
|% -8,38
|
|FONET
|32,16
|734.713.431
|% -8,11
|
|THYAO
|274,75
|2.200.673.356
|% -0,27
|
|EREGL
|44,96
|1.794.988.326
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|VESTL
|84,55
|1.290.643.399
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|ISCTR
|10,80
|1.212.830.126
|% -2,44
|
|YKBNK
|22,34
|1.535.619.782
|% -4,12
|
|EKGYO
|10,65
|522.288.644
|% -1,11
|
|ZOREN
|5,24
|250.486.277
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|115.544.857
|% -2,81
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0869
|32,0938
|% 0,13
|
|Euro
|35,0756
|35,0887
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,4974
|41,7054
|% -0,75
|
|Frank
|36,9200
|37,1051
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6465
|8,6898
|% -0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,43
|933,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.047,65
|1.053,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,15
|82,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,20
|2.158,51
|% 0,66
|