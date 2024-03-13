***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPALMET ile Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. arasında 13.02.2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ve bağlı ortaklıkları Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret A.Ş. şirketlerinin tamamının hisse devri 13.03.2024 tarihinde tamamlanmıştır. PALMET Enerji, bu satınalma sonrasında yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini, operasyon alanına dahil ederek doğal gaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zinciri ile sektöründeki öncü ve lider konumunu kuvvetlendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258285BIST