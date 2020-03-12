***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.03.2020 18:11
***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 12.03.2020
KARAR SAYISI : 2020/02
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının, bağımsız denetim raporunun ve yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Bülent Doğanay SAMURAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıda Bulunanlar :Bülent Doğanay SAMURAY Muzaffer YÜCEL Cemal Doruk SAMURAY
Karar Numarası : 2020/02
Karar Tarihi : 12.03.2020
Gündem : Şirketimizin 2019 yılı 1 Ocak - 31 Aralık Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında.
PALMET Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak:
Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenmiş 12.03.2020 tarihli "1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu" nun görüşülerek onaylanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Başkan
Bülent Doğanay SAMURAY
Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
Üye
Cemal Doruk SAMURAY
(T.C. Kimlik No 11288508294)
(T.C. Kimlik No 50518333176)
(T.C. Kimlik No 11291508120)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827693
BIST