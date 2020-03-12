GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.03.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2020
Karar Sayısı
2020/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                         FİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ       : 12.03.2020
KARAR SAYISI        : 2020/02
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
  Şirketimizin, 1 Ocak – 31 Aralık 2019  dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal tablo dipnotlarının ve  yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  
 
  Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, finansal tablo  dipnotlarının, bağımsız denetim raporunun ve yıllık faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  
 
  Şirketteki görev ve sorumluluk  alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası  Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar  Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin  aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin  gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte  dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.  
 
Saygılarımızla,
PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
 
         
Bülent  Doğanay SAMURAY
Yönetim  Kurulu Başkanı
             
Muzaffer  YÜCEL
Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
 
 

 
 
PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
Toplantıda Bulunanlar        :Bülent Doğanay  SAMURAY Muzaffer YÜCEL Cemal Doruk SAMURAY
                                                                                              
Karar Numarası                  : 2020/02
 
Karar Tarihi                        : 12.03.2020
 
Gündem                               : Şirketimizin 2019 yılı 1 Ocak - 31 Aralık Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında.
 
PALMET Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak:
 
Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenmiş 12.03.2020 tarihli "1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu" nun görüşülerek onaylanmasına,
 
oybirliği ile karar verilmiştir.
 
      Başkan
Bülent  Doğanay SAMURAY
      Başkan  Vekili
Muzaffer  YÜCEL
      Üye
Cemal  Doruk SAMURAY

     (T.C. Kimlik No 11288508294)
    (T.C. Kimlik No 50518333176)
         (T.C. Kimlik No 11291508120)
 

     
     
     

       
 
       
 
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827693


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0593.640
Değişim :  -7,26% |  -7.326,77
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
92.854
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 80.376.062 % 20,00  
VKING 3,91 14.638.383 % 15,00  
PINSU 2,69 28.721.614 % 13,50  
ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
SELEC 8,16 234.888.811 % 10,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8601 7,8996 % -1,00  
Frank 6,5807 6,6203 % -0,21  
Riyal 1,6757 1,6841 % 1,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -64,18  
Altın Gr. 319 319 -7,46  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,55 15,58 -1,19  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 -0,18  
B. Petrol 33,06 33,06 -2,73  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru