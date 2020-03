***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/03/2020Karar Sayısı2020/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN ve FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 12.03.2020KARAR SAYISI : 2020/02SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin, 1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal tablolarının, finansal tablo dipnotlarının ve yıllık faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların, finansal tablo dipnotlarının, bağımsız denetim raporunun ve yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,PALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİBülent Doğanay SAMURAYYönetim Kurulu BaşkanıMuzaffer YÜCELYönetim Kurulu Başkan VekiliPALMET ENERJİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIToplantıda Bulunanlar :Bülent Doğanay SAMURAY Muzaffer YÜCEL Cemal Doruk SAMURAYKarar Numarası : 2020/02Karar Tarihi : 12.03.2020Gündem : Şirketimizin 2019 yılı 1 Ocak - 31 Aralık Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında.PALMET Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak:Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenmiş 12.03.2020 tarihli "1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu" nun görüşülerek onaylanmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.BaşkanBülent Doğanay SAMURAYBaşkan VekiliMuzaffer YÜCELÜyeCemal Doruk SAMURAY(T.C. Kimlik No 11288508294)(T.C. Kimlik No 50518333176)(T.C. Kimlik No 11291508120)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827693BIST