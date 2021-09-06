***PALMT* *TCRYT* *EKTVK* *YKBNK* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***PALMT******TCRYT******EKTVK******YKBNK******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKTVK, PALMT, TCRYT, YKBNK, ULSFAMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.09.2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92114 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92114 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemePALMET ENERJİ A.Ş. PALMT TRSPALM22417 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 6.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD92115 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfaULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK92113 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2131 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962068BIST