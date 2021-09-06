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***PALMT* *TCRYT* *EKTVK* *YKBNK* *ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

06.09.2021 17:41



***PALMT******TCRYT******EKTVK******YKBNK******ULSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, PALMT, TCRYT, YKBNK, ULSFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.09.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 6.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92114 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfa
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFAS92114 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
PALMET ENERJİ A.Ş. PALMT TRSPALM22417 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 6.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD92115 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfa
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ULUFA TRFULFK92113 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2131 FİNANSMAN BONOSU 6.09.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962068


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YEOTK 32,20 71.418.602 % 9,97  
DIRIT 6,30 1.029.294 % 9,95  
KTSKR 87,35 39.993.024 % 9,94  
OYLUM 5,54 29.567.751 % 9,92  
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Frank 9,1812 9,2365 % 0,49  
Riyal 2,2533 2,2646 % 0,20  
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Altın Ons 1.794 1.794 4,51  
Altın Gr. 489 489 2,45  
Cumhuriyet 3.239 3.287 18,00  
Tam 3.223 3.304 17,79  
Yarım 1.558 1.598 8,60  
Çeyrek 781 799 4,30  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,13  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,05  
B. Petrol 72,64 72,64 0,04  
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