***PALMT* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PALMT******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [PALMT]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPalmet Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-'den TR A'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859455BIST