***PALMT* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
13.07.2021 12:28
***PALMT******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PALMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palmet Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950625
BIST
13:441.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:448,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0341
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:4410,2014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0513
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1813
13:44500,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 500,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EDATA
|7,35
|81.233.321
|% 9,37
|
|EDIP
|3,44
|30.121.790
|% 8,86
|
|YAPRK
|32,84
|12.053.481
|% 6,49
|
|SAMAT
|4,18
|2.589.394
|% 6,36
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.931.064
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.917.520
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.277.382
|% -9,73
|
|UZERB
|33,60
|104.261
|% -6,67
|
|GARAN
|8,58
|545.126.347
|% -0,69
|
|THYAO
|13,26
|332.192.616
|% 0,15
|
|SASA
|26,50
|326.838.028
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,19
|228.302.159
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,25
|211.329.275
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.277.382
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|211.329.275
|% -0,88
|
|GARAN
|8,58
|545.126.347
|% -0,69
|
|TSKB
|1,21
|53.886.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|72.907.201
|% -1,10
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5982
|8,6011
|% -0,39
|
|Euro
|10,1950
|10,2014
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8931
|11,9528
|% -0,51
|
|Frank
|9,3594
|9,4158
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2881
|2,2996
|% -0,31
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,59
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,06
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,45
|