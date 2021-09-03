***PALMT* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









ama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPalmet Enerji AŞ'nin hissedarı olduğu Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961683BIST