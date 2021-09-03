***PALMT* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.09.2021 13:50
ama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palmet Enerji AŞ'nin hissedarı olduğu Palmet Gaz Grup A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961683
BIST
16:401.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:408,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0293
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:409,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:40485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,97
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:38
|OYLUM
|4,40
|34.126.170
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|244.310
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.634.889
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.482.261
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.723.511
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,96
|12.275.478
|% -5,68
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|BURCE
|20,70
|7.955.861
|% -4,96
|
|PAMEL
|44,86
|34.214.199
|% -4,35
|
|THYAO
|12,89
|953.906.260
|% -0,08
|
|GARAN
|9,81
|839.198.946
|% -0,51
|
|SASA
|28,42
|504.457.453
|% 0,78
|
|EREGL
|18,24
|405.794.066
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,68
|387.811.555
|% -0,26
|
|ZOREN
|1,74
|238.740.846
|% 6,75
|
|ODAS
|1,55
|198.889.502
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,62
|270.153.874
|% -0,76
|
|GARAN
|9,81
|839.198.946
|% -0,51
|
|AKYHO
|2,42
|194.307.054
|% -2,81
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2996
|8,3036
|% 0,36
|
|Euro
|9,8632
|9,8699
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,4537
|11,5111
|% 0,34
|
|Frank
|9,0552
|9,1098
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2041
|2,2152
|% 0,19
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,87
|
|Tam
|3.200
|3.282
|20,29
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|9,82
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,91
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
Seans Raporu
16:38
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16:52GLRYH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 260 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SAHOL, SISE
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 96 kaybederek (% -0.69 ) 1, 295