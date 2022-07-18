***PALMT* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.07.2022 16:50
***PALMT******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PALMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Palmet Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A'dan TR A+'ya, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A2'den TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045861
BIST
17:592.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 68,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
17:5917,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0577
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:5917,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,2390
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:59962,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,15
|Açılış
|: 960,81
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RTALB
|9,24
|160.933.905
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.388.229
|% 9,98
|
|ASUZU
|194,10
|414.675.869
|% 9,97
|
|TMSN
|34,46
|297.621.764
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|204.448.806
|% 9,94
|
|GESAN
|47,20
|307.626.436
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.191.906
|% -8,15
|
|SILVR
|20,50
|74.065.563
|% -6,99
|
|BASCM
|3,19
|682.927
|% -6,73
|
|SMRTG
|29,42
|173.700.421
|% -6,60
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|EREGL
|27,36
|1.610.072.293
|% 5,39
|
|SISE
|20,68
|1.546.533.635
|% 1,67
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|SASA
|41,10
|1.036.733.021
|% 3,63
|
|ODAS
|3,50
|1.077.735.846
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,97
|666.394.632
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|742.947.742
|% 5,02
|
|THYAO
|49,86
|4.255.807.685
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,26
|704.689.072
|% 4,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4408
|17,4576
|% 0,33
|
|Euro
|17,7472
|17,7904
|% 1,36
|
|Sterlin
|20,9156
|21,0205
|% 1,62
|
|Frank
|17,8441
|17,9516
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6369
|4,6601
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,39
|
|Altın Gr.
|962
|962
|5,77
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.515
|6.624
|-80,00
|
|Yarım
|3.165
|3.233
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.616
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem