***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [PAMEL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 29/12/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıSinan DEMİRBAŞ25899470Bedirhan ÇİGLA46403647Ahmet KIZILAY30680759Tedbirin uygulanacağı son tarih 28/01/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986747BIST