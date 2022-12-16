***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.12.2022 18:15
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL.E) payında 19/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2023'tür.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, PAMEL payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 19/12/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
HASAN GÖÇMEN
46703217
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/01/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088132
BIST
17:595.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,11
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:591.074,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.074,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.074,87
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.607.362
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.657.808
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.856.524
|% 9,99
|
|TEKTU
|3,42
|105.590.253
|% 9,97
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|ALFAS
|287,60
|329.874.818
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|167.993.083
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|45.981.180
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.739.078
|% -9,82
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|THYAO
|139,80
|6.425.009.936
|% -0,21
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,72
|5.103.963.646
|% 1,19
|
|EKGYO
|8,21
|4.886.677.982
|% 4,19
|
|VAKBN
|12,60
|6.446.179.990
|% 9,85
|
|YKBNK
|11,82
|5.818.427.965
|% -0,17
|
|PETKM
|19,17
|8.739.443.141
|% 5,45
|
|SKBNK
|3,20
|1.433.376.948
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6377
|18,6535
|% 0,05
|
|Euro
|19,7910
|19,8051
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7028
|22,8167
|% 0,30
|
|Frank
|19,9685
|20,0888
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9413
|4,9661
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|11,11
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|4,87
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.224
|7.278
|20,00
|
|Yarım
|3.498
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.779
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,85
|0,01
|
|B. Petrol
|78,79
|78,79
|-2,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de