***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
01.09.2021 13:34
Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PAMEL ELEKTRIK 21 02/09/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961154
BIST
17:551.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:558,3062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:559,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8576
En Düşük
9,7770
17:55482,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,63
|Açılış
|: 482,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:55
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.494.152
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|1.670.904
|% 9,99
|
|ISBIR
|107,50
|2.764.551
|% 9,98
|
|UFUK
|21,70
|176.828
|% -8,44
|
|KARYE
|14,10
|30.264.173
|% -7,54
|
|EUKYO
|5,46
|2.799.575
|% -5,04
|
|AGYO
|3,54
|15.377.208
|% -4,32
|
|PENTA
|80,05
|3.594.447
|% -3,55
|
|GARAN
|9,84
|1.229.149.908
|% -0,40
|
|THYAO
|12,91
|1.076.809.949
|% 1,81
|
|SASA
|27,88
|615.244.852
|% 1,46
|
|KOZAL
|105,00
|594.613.774
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,62
|569.924.364
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|569.924.364
|% -0,76
|
|GARAN
|9,84
|1.229.149.908
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|181.455.588
|% 4,11
|
|THYAO
|12,91
|1.076.809.949
|% 1,81
|
|PETKM
|6,16
|506.972.831
|% -0,65
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3016
|8,3062
|% 0,01
|
|Euro
|9,8438
|9,8497
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,3983
|11,4555
|% 0,05
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2045
|2,2155
|% -0,16
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,54
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,83
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem