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***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

14.04.2021 17:52



***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

İlgili Şirketler [PAMEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.04.2021 tarihinde başlandığına ilişkin açıklaması 14.04.2021 tarihinde saat 15:17:50'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927957), 15.04.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının sayısı 31.095.331  fiili dolaşımdaki pay oranı ise %16 olarak dikkate alınacaktır.
21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının 14.04.2021 tarihli kapanış fiyatı, 15.04.2021 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928172


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