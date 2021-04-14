***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
14.04.2021 17:52
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.04.2021 tarihinde başlandığına ilişkin açıklaması 14.04.2021 tarihinde saat 15:17:50'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927957), 15.04.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının sayısı 31.095.331 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %16 olarak dikkate alınacaktır.
21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının 14.04.2021 tarihli kapanış fiyatı, 15.04.2021 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928172
BIST
17:551.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 29,02
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.408
En Düşük
1.381
17:558,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:559,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
17:55452,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,46
|Açılış
|: 452,44
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TUREX
|19,31
|4.870.117
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.017.932
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.617.261
|% 9,95
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,12
|922.484
|% 9,84
|
|TRILC
|42,86
|40.365.902
|% -7,83
|
|DERHL
|7,37
|19.742.492
|% -4,53
|
|PAMEL
|35,00
|2.860.660
|% -2,62
|
|SOKM
|13,06
|97.751.841
|% -1,73
|
|FADE
|17,32
|17.308.193
|% -1,25
|
|NTGAZ
|13,64
|309.970.287
|% -0,37
|
|KRVGD
|17,77
|100.372.141
|% 0,34
|
|SOKM
|13,06
|97.751.841
|% -1,73
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|ESEN
|35,70
|73.271.622
|% 4,39
|
|NTGAZ
|13,64
|309.970.287
|% -0,37
|
|CEOEM
|6,31
|74.913.177
|% 9,93
|
|OYAKC
|7,23
|51.909.969
|% 2,99
|
|TURSG
|5,76
|37.371.205
|% 1,23
|
|FORMT
|1,28
|8.052.392
|% 1,59
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0994
|8,1048
|% -0,01
|
|Euro
|9,6977
|9,7037
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1241
|11,1799
|% 0,09
|
|Frank
|8,7394
|8,7920
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1515
|2,1623
|% -0,17
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-6,80
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|2,27
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem