***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [PAMEL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 13.04.2021 tarihinde başlandığına ilişkin açıklaması 14.04.2021 tarihinde saat 15:17:50'de KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927957), 15.04.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının sayısı 31.095.331 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %16 olarak dikkate alınacaktır.21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. paylarının 14.04.2021 tarihli kapanış fiyatı, 15.04.2021 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928172BIST