***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
01.03.2021 19:51
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. Maddesi kapsamında, 03/03/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.
Söz konusu şirket payları 03/03/2021 tarihinde 02/03/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar'a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. PAMEL Yakın İzleme Pazarı Alt Pazar 03/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914208
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1323
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7837
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -0,1857
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05404,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -7,93
|Açılış
|: 404,21
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2903
|7,2964
|% -1,73
|
|Euro
|8,7760
|8,7899
|% -2,00
|
|Sterlin
|10,1124
|10,1631
|% -1,93
|
|Frank
|7,9354
|7,9832
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9373
|1,9471
|% -1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,74
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,22
|