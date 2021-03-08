***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 10:17
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915784
BIST
11:181.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:187,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:188,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:18412,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,49
|Açılış
|: 412,78
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TRILC
|12,10
|41.225
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.132.209
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.392.059
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,10
|6.425.989
|% -5,43
|
|DAGHL
|15,46
|2.157.969
|% -4,57
|
|BRKSN
|12,66
|3.009.137
|% -4,38
|
|CRFSA
|66,10
|7.595.010
|% -4,20
|
|KOZAL
|132,10
|530.472.140
|% 2,48
|
|GARAN
|9,22
|422.965.047
|% -0,32
|
|PETKM
|6,16
|404.393.072
|% 2,33
|
|THYAO
|14,75
|307.751.206
|% -0,20
|
|TUPRS
|108,90
|292.935.084
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,44
|261.484.454
|% -0,81
|
|PETKM
|6,16
|404.393.072
|% 2,33
|
|GARAN
|9,22
|422.965.047
|% -0,32
|
|CEMAS
|1,60
|65.027.770
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,47
|124.064.638
|% 1,46
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5580
|7,5601
|% 0,37
|
|Euro
|8,9908
|8,9948
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,4144
|10,4667
|% 0,16
|
|Frank
|8,0662
|8,1148
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0055
|2,0156
|% 0,19
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-1,94
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|70,13
|70,13
|0,77
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:30ARSAN
Yüzde 6.91 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 627 adet işlem
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11:29YKSLN
Yüzde 5.47 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 866, 500 adet işlem
-
11:28DYOBY
Yüzde 4.46 oranında artışla 16.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 631, 050 adet işlem
-
11:27MAKTK
Yüzde 6.52 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 977, 860 adet işlem
-
11:25PKENT
Yüzde 5.52 oranında artışla 2, 040.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663 adet işlem