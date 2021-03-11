***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 16:50
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917301
BIST
17:231.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,59
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:237,5500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5500
En Düşük
7,4320
17:239,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0294
En Düşük
8,8904
17:23416,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,96
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:23
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.090.372
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.391.145
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.724.789
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.393.632
|% 9,97
|
|KATMR
|4,50
|478.959.137
|% -10,00
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZMDC
|2,78
|218.768.839
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|BAKAB
|26,82
|82.358.478
|% -9,58
|
|SASA
|45,08
|3.904.321.642
|% -2,97
|
|SISE
|7,72
|1.519.964.201
|% 0,39
|
|KOZAL
|127,10
|1.089.116.011
|% -1,47
|
|GARAN
|9,02
|1.020.189.186
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,35
|891.656.109
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,35
|891.656.109
|% -1,26
|
|SISE
|7,72
|1.519.964.201
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,44
|591.965.777
|% 1,78
|
|TSKB
|1,71
|271.210.066
|% 0,00
|
|PETKM
|6,27
|807.529.903
|% 0,64
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5432
|7,5500
|% 0,61
|
|Euro
|9,0235
|9,0294
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,4356
|10,4880
|% 0,25
|
|Frank
|8,0682
|8,1168
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,01
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|0,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,96
|68,96
|1,06
|
Seans Raporu
17:23
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17:32YGYO
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 166, 944 adet işlem
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17:31XU100
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17:31PARSN
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 752, 051 adet işlem
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17:30PARSN
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 749, 895 adet işlem
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17:29AYEN
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 794, 348 adet işlem