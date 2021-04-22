***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:41
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930448
BIST
12:001.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:008,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1212
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:009,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1210
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:00477,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,56
|Açılış
|: 477,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:58
|FORMT
|1,15
|3.359.682
|% 15,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|978.696
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.745
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|805.832
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.006.249
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|817.123.110
|% 0,86
|
|EREGL
|18,01
|363.818.248
|% 0,95
|
|KOZAL
|107,60
|238.797.902
|% 2,38
|
|SISE
|7,14
|222.241.651
|% 0,14
|
|PETKM
|6,32
|200.881.087
|% -0,94
|
|GARAN
|7,02
|817.123.110
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|160.846.768
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|155.902.739
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|66.223.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,88
|195.538.432
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3000
|8,3008
|% 1,49
|
|Euro
|9,9835
|9,9890
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,4963
|11,5539
|% 1,18
|
|Frank
|9,0154
|9,0697
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% 1,34
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,31
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.150
|3.198
|43,00
|
|Tam
|3.139
|3.220
|47,80
|
|Yarım
|1.517
|1.557
|23,12
|
|Çeyrek
|761
|779
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|-0,53
|
Seans Raporu
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