***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 10:03
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938339
BIST
11:301.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:308,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:3010,3153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3073
11:30514,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,11
|Açılış
|: 514,80
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KAPLM
|22,32
|4.190.460
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|GWIND
|4,38
|134.712.309
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|119.977.815
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.627.885
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ISGSY
|12,59
|32.136.065
|% -7,70
|
|DERHL
|6,16
|14.627.486
|% -6,38
|
|THYAO
|13,42
|586.173.399
|% 2,84
|
|GARAN
|8,10
|363.875.241
|% -0,37
|
|TRILC
|49,56
|224.358.878
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,16
|201.493.643
|% -0,46
|
|KOZAL
|124,20
|181.174.953
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,16
|201.493.643
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|124.861.955
|% -0,53
|
|GARAN
|8,10
|363.875.241
|% -0,37
|
|THYAO
|13,42
|586.173.399
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,12
|35.330.240
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4351
|8,4361
|% -0,23
|
|Euro
|10,3103
|10,3153
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8800
|11,9396
|% -0,21
|
|Frank
|9,3655
|9,4219
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2407
|2,2520
|% -0,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,47
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
|
Seans Raporu
11:30
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11:41XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 4, 097.00 milyon TL de
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11:41OSMEN
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 788 adet işlem
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11:40RYGYO
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 078 adet işlem
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11:37BJKAS
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 6.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 695 adet işlem
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11:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, KOZAL