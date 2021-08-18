***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 11:04
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958918
BIST
13:201.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,20
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
13:208,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:209,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
13:20487,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 487,87
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AGYO
|3,74
|49.858.606
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.504.363
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.632.484
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|EDIP
|3,66
|67.276.579
|% 9,25
|
|KUTPO
|55,00
|37.667.562
|% -7,64
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,15
|9.792.960
|% -6,95
|
|EUHOL
|3,37
|22.266.618
|% -6,65
|
|VKING
|7,04
|38.957.829
|% -6,51
|
|GARAN
|9,47
|501.733.044
|% 0,11
|
|THYAO
|12,31
|434.466.803
|% -1,05
|
|KRDMD
|8,09
|421.902.209
|% -1,22
|
|YKBNK
|2,61
|419.889.270
|% 0,38
|
|TUPRS
|103,20
|352.796.876
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,61
|419.889.270
|% 0,38
|
|GARAN
|9,47
|501.733.044
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,09
|421.902.209
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,85
|93.869.849
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,60
|182.415.348
|% 1,12
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4843
|8,4892
|% 0,68
|
|Euro
|9,9440
|9,9517
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6340
|11,6924
|% 0,75
|
|Frank
|9,2461
|9,3018
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2554
|2,2667
|% 0,64
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|1,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.280
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.301
|20,03
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|9,69
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,64
|69,64
|0,61
|