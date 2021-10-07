***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 14:05
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967955
BIST
15:241.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 19,74
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:248,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:2410,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:24502,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 502,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|29,04
|3.813.589
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.605.037
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.578.033
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.019.546
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.820.398
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.803.379
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|395.441.612
|% -9,96
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|THYAO
|14,06
|728.354.157
|% 2,55
|
|EREGL
|16,78
|644.288.511
|% 3,90
|
|ASELS
|15,37
|627.878.580
|% 3,64
|
|PETKM
|6,19
|1.601.123.408
|% 1,48
|
|GARAN
|9,33
|809.403.658
|% 1,19
|
|ODAS
|1,45
|117.173.340
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,78
|122.979.165
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|119.650.827
|% 1,58
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8802
|% 0,11
|
|Euro
|10,2748
|10,2788
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0918
|% 0,13
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3591
|2,3709
|% 0,01
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-2,62
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|1,94
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|0,94
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,05
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-0,92
|