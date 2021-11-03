***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:27
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974134
BIST
11:481.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:489,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:4811,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0735
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:48551,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 551,95
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:47
|IHAAS
|5,06
|20.408.498
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.651.054
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,58
|104.652.464
|% 9,44
|
|TUREX
|13,16
|33.897.873
|% 8,40
|
|DOBUR
|69,65
|32.714.136
|% 8,15
|
|KARYE
|19,79
|31.622.960
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.470.047
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,46
|24.264.935
|% -9,34
|
|CANTE
|13,03
|45.535.500
|% -9,20
|
|HEDEF
|3,48
|128.972.204
|% -7,69
|
|GARAN
|10,28
|1.002.517.938
|% 1,18
|
|SISE
|8,79
|491.013.298
|% 1,97
|
|THYAO
|15,52
|467.270.220
|% 0,19
|
|TSPOR
|5,06
|440.887.270
|% -5,77
|
|EREGL
|18,95
|269.357.643
|% -0,73
|
|GARAN
|10,28
|1.002.517.938
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,01
|193.532.300
|% -0,99
|
|ODAS
|1,45
|131.541.219
|% 1,40
|
|TSPOR
|5,06
|440.887.270
|% -5,77
|
|TSKB
|1,40
|98.525.994
|% 2,19
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6515
|9,6566
|% 0,56
|
|Euro
|11,1875
|11,1944
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,0673
|13,1329
|% 0,24
|
|Frank
|10,5070
|10,5703
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5600
|2,5728
|% 0,30
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,56
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-1,58
|
Seans Raporu
11:47
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12:02VERTU
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GOZDE, TUREX, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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