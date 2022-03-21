***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2022 15:51
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011753
BIST
17:072.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 29,68
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:0714,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0376
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:0716,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:07922,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,71
|Açılış
|: 922,65
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MAALT
|261,80
|36.908.351
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.155.986
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.345.038
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.910.624
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.341.290
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,19
|3.150.300
|% -5,11
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,88
|1.775.995.277
|% 0,58
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|EREGL
|36,26
|1.557.089.312
|% 0,28
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|1.172.640.965
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,03
|749.215.845
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,31
|380.610.771
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,55
|460.035.225
|% 1,14
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8195
|14,8272
|% 0,25
|
|Euro
|16,3600
|16,3705
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,4758
|19,5735
|% 0,23
|
|Frank
|15,8652
|15,9608
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|12,99
|
|Altın Gr.
|922
|923
|8,61
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|47,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|58,18
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|28,14
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|14,07
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|115
|115
|6,57
|