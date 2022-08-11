***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:12
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054450
BIST
09:552.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 17,25
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.847
En Düşük
2.847
09:5517,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0658
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9462
En Düşük
17,8065
09:5518,5201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1053
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5261
En Düşük
18,3586
09:551.030,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.030,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,85
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATSYH
|97,65
|3.725.555
|% 9,97
|
|OBASE
|19,36
|248.621.822
|% 4,25
|
|INTEM
|98,50
|157.600
|% 3,63
|
|LIDFA
|6,92
|10.806.503
|% 3,28
|
|RAYSG
|12,00
|2.090.918
|% 2,56
|
|BRKO
|1,37
|4.343.594
|% -5,52
|
|IMASM
|60,00
|13.050.484
|% -3,23
|
|AVTUR
|2,29
|1.023.954
|% -1,72
|
|HUBVC
|9,04
|67.800
|% -1,42
|
|CMENT
|43,00
|415.070
|% -1,15
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,84
|1.919.364.348
|% 0,84
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,47
|2.698.434.324
|% 1,11
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,10
|1.538.392.334
|% 0,99
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9291
|17,9348
|% 0,37
|
|Euro
|18,4973
|18,5201
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,8472
|21,9568
|% 0,38
|
|Frank
|18,9678
|19,0821
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% 0,36
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,36
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,09
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.898
|6.964
|-20,00
|
|Yarım
|3.361
|3.405
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|-0,06
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 26 artarak (% 0.60 ) 3, 069
-
10:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ZOREN
-
10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle MEGAP, MEGAP, ECBYO
-
10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, ATSYH
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, AKBNK