***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 12:58
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058533
BIST
13:093.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 22,64
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
13:0918,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
13:0918,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0917
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2273
En Düşük
18,0904
13:091.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.021,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler13:09
|VAKBN
|6,05
|203.502.809
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|750.616
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.142.044.517
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|76.502.612
|% 9,99
|
|UTPYA
|19,19
|2.962.917
|% 9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.272.116
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|8.892.348
|% -9,93
|
|MTRKS
|72,70
|60.904.155
|% -9,52
|
|SANFM
|15,04
|26.874.044
|% -8,01
|
|UFUK
|58,20
|177.620
|% -7,25
|
|ISCTR
|7,91
|3.893.714.470
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,05
|3.809.419.149
|% 0,58
|
|YKBNK
|6,68
|3.275.224.060
|% 1,83
|
|PETKM
|13,10
|3.142.044.517
|% 9,99
|
|ASELS
|27,20
|3.132.669.456
|% 3,82
|
|EKGYO
|4,01
|2.306.118.317
|% 4,43
|
|ISCTR
|7,91
|3.893.714.470
|% 0,89
|
|YKBNK
|6,68
|3.275.224.060
|% 1,83
|
|AKBNK
|12,05
|3.809.419.149
|% 0,58
|
|PETKM
|13,10
|3.142.044.517
|% 9,99
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1741
|18,1804
|% 0,09
|
|Euro
|18,2103
|18,2273
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,4361
|21,5436
|% -0,00
|
|Frank
|18,7755
|18,8886
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% 0,08
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-11,19
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-11,00
|
|Tam
|6.837
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,48
|