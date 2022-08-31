***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2022 16:32
***PAMEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAMEL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059094
BIST
17:083.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 17,28
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:0818,1951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:0818,2485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0380
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
17:081.003,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.003,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:06
|EGGUB
|279,40
|91.124.140
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.158.912
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|118.949.507
|% 9,97
|
|ALKA
|66,80
|51.267.291
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.881.866
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.453.212
|% -9,98
|
|PAMEL
|124,30
|20.595.752
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|FLAP
|7,06
|130.848.830
|% -6,61
|
|THYAO
|72,80
|5.994.324.428
|% 3,34
|
|PETKM
|14,12
|4.989.872.250
|% 4,98
|
|GARAN
|23,40
|3.975.904.349
|% -3,39
|
|YKBNK
|7,17
|3.481.934.809
|% 4,52
|
|AKBNK
|12,12
|2.811.348.976
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,08
|2.215.292.137
|% 1,24
|
|YKBNK
|7,17
|3.481.934.809
|% 4,52
|
|PETKM
|14,12
|4.989.872.250
|% 4,98
|
|HALKB
|8,59
|2.793.726.429
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,08
|2.509.372.502
|% 1,51
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1865
|18,1956
|% -0,03
|
|Euro
|18,2323
|18,2404
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0471
|21,1527
|% -0,27
|
|Frank
|18,4961
|18,6075
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8238
|4,8480
|% 0,06
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-6,86
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.731
|6.790
|-42,00
|
|Yarım
|3.280
|3.320
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|96,36
|96,36
|-1,48
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20VERTU
Yüzde 4.60 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 604, 206 adet işlem
-
17:19MAGEN
Yüzde 5.63 oranında artışla 15.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 247, 289 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 716, 867 adet işlem
-
17:17TKFEN
Yüzde 6.73 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 803, 545 adet işlem
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 24 artarak (% 0.90 ) 2, 842