***PAMEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2021 09:05
***PAMEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959583
BIST
10:521.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
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1.444
En Düşük
1.434
10:528,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,5230
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|Önceki Kapanış
|: 8,4880
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8,5608
En Düşük
8,2705
10:529,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0146
En Düşük
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10:52490,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,49
|Açılış
|: 490,87
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|Önceki Kapanış
|: 485,95
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:52
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|200.933
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.825.959
|% 9,94
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,71
|1.625.970
|% -5,80
|
|RYGYO
|4,63
|5.396.452
|% -5,32
|
|FONET
|14,85
|7.420.658
|% -5,29
|
|EMKEL
|2,89
|17.578.498
|% -4,93
|
|TUCLK
|13,80
|10.040.952
|% -4,17
|
|GARAN
|9,29
|314.147.639
|% 0,00
|
|EREGL
|18,46
|191.883.151
|% -0,49
|
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,57
|146.619.891
|% -1,43
|
|THYAO
|12,20
|115.192.417
|% 0,08
|
|ODAS
|1,40
|76.896.531
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,84
|79.811.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|86.933.083
|% 0,39
|
|GARAN
|9,29
|314.147.639
|% 0,00
|
|AGYO
|4,52
|149.692.268
|% 9,98
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5345
|8,5370
|% 0,36
|
|Euro
|9,9841
|9,9883
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,5962
|11,6544
|% 0,47
|
|Frank
|9,2844
|9,3404
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2700
|2,2814
|% 0,58
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,04
|