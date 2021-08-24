***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
24.08.2021 18:15
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,23,25 19/08/2021 24/08/2021 10394
7 31/03/2021 05/04/2021 10302
3,6,7 23/11/2020 23/11/2020 10208
5,17 30/06/2016 18/07/2016 9117
7 19/08/2014 25/08/2014 8638
1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,28,29 28/10/2013 01/11/2013 8434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960277
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
18:058,4173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9332
En Düşük
9,8619
18:05488,29
En Yüksek
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|| -0,88
|Açılış
|: 488,29
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4135
|8,4151
|% -0,05
|
|Euro
|9,8979
|9,9056
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,5228
|11,5806
|% -0,06
|
|Frank
|9,1864
|9,2418
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,32
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|2,19
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