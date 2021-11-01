***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 7.242.222 6.855.776 334.947 149.026Satışların Maliyeti12 -4.750.402 -2.305.598 -1.561.501 296.471TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.491.820 4.550.178 -1.226.554 445.497BRÜT KAR (ZARAR)2.491.820 4.550.178 -1.226.554 445.497Genel Yönetim Giderleri13 -891.344 -380.502 -290.410 -95.008Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 11.633.740 4.897.134 2.903.453 4.757.533Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -136.047 -12.807 -9.670 -4.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.098.169 9.054.003 1.376.819 5.103.135FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.098.169 9.054.003 1.376.819 5.103.135Finansman Gelirleri16 181.273 737.633 -8.971 75.250Finansman Giderleri16 -6.787.359 -9.360.617 -851.429 -4.321.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.492.083 431.019 516.419 857.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.407.489 4.997.027 -103.284 4.863.057Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.407.489 4.997.027 -103.284 4.863.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193DÖNEM KARI (ZARARI)5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,19300000 0,31900000 0,01300000 0,33600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.055.456 8.577.686Dönem Karı (Zararı)5.084.594 5.428.046Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.307.060 3.362.678Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.224.309 1.202.137Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.067 -197.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 146.067 -68.335Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -129.242Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.598.361 5.661Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.513.436 7.349.484Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.407.489 -4.997.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.679.198 -213.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler301.175 202.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler374.149 -19.642İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.354.522 -395.639Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.098.336 8.577.686Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -42.880 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.030.567 -46.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.030.567 -46.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.513.976 -14.558.912Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.569.076 -14.556.174İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış14.305.689 0Ödenen Faiz-256.972 -5.315Alınan Faiz34.335 2.577YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-461.135 -6.027.774NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-461.135 -6.027.774DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.950.699 8.441.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.489.564 2.413.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.489.564 1.950.699Ticari Alacaklar33.318 334.493İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 33.318 334.493Diğer Alacaklar43.605 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 43.605 41.289Peşin Ödenmiş Giderler6 2.731.553 76.380Diğer Dönen Varlıklar10 54.130 92.653ARA TOPLAM4.352.170 2.495.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.352.170 2.495.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar670.551 653.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 670.551 653.669Maddi Duran Varlıklar7 111.801.844 108.992.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.053 25.626Peşin Ödenmiş Giderler6 19.719 1.074Ertelenmiş Vergi Varlığı17 852.188 2.259.677Diğer Duran Varlıklar10 2.063.744 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.430.099 114.160.338TOPLAM VARLIKLAR119.782.269 116.655.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 6.122.500 6.879.753Ticari Borçlar632.126 257.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 632.126 257.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 34.649 42.908Diğer Borçlar5 183.123 7.017.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 0 7.012.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar183.123 4.445Kısa Vadeli Karşılıklar104.365 78.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 104.365 78.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 23.009 57.992ARA TOPLAM7.099.772 14.334.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.099.772 14.334.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 23.353.591 29.651.978Diğer Borçlar5 11.497.513 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 11.497.513 0Uzun Vadeli Karşılıklar328.450 250.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 328.450 250.870TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.179.554 29.902.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.279.326 44.237.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.502.943 72.418.349Ödenmiş Sermaye11 31.095.331 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 57.475.737 57.475.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.475.737 57.475.737Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.475.737 57.475.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.722.719 -51.481.669Net Dönem Karı veya Zararı5.084.594 2.854.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.502.943 72.418.349TOPLAM KAYNAKLAR119.782.269 116.655.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.613.939 -71.827 5.428.046 2.742.280 2.742.280Dönem Sonu Bakiyeler17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 5.428.046 38.588.608 38.588.608Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Transferler2.854.281 -2.854.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.084.594 5.084.594 5.084.594Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.904.669 28.904.669Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 5.084.594 77.502.943 77.502.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.084.594 5.428.046 413.135 5.720.193DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -2.685.766 0 -8.743.709Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -2.904.377 0 -9.624.829Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -92.085 0 -104.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 0 310.696 0 985.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -2.685.766 0 -8.743.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.084.594 2.742.280 413.135 -3.023.516Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.084.594 2.742.280 413.135 -3.023.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973764BIST