***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 9.216.349 8.236.908Satışların Maliyeti12 -6.991.218 -3.760.019TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.225.131 4.476.889BRÜT KAR (ZARAR)2.225.131 4.476.889Genel Yönetim Giderleri13 -1.097.528 -993.125Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 22.516.185 5.088.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -164.893 -397.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.478.895 8.175.142FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.478.895 8.175.142Finansman Gelirleri16 531.056 1.000.728Finansman Giderleri16 -19.873.187 -9.661.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.136.764 -485.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.099.747 3.340.170Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.099.747 3.340.170SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.037.017 2.854.281DÖNEM KARI (ZARARI)3.037.017 2.854.281Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.037.017 2.854.281Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,11000000 0,16800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.302.991 8.134.289Dönem Karı (Zararı)3.037.017 2.854.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.298.333 5.728.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.966.460 1.959.467Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler187.682 -239.117Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 187.682 -45.504Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -193.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-18.221.299 232.332Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.265.743 7.116.463Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.099.747 -3.340.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-989.479 -448.967Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-325.992 -53.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler628.766 -218.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.292.253 -176.917Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.345.871 8.134.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -42.880 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.776.409 -143.755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.776.409 -143.755FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.733.561 -14.481.596Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.661.825 -18.268.636İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış24.845.690 3.791.220Ödenen Faiz-1.492.464 -8.101Alınan Faiz42.160 3.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)260.143 -6.491.062NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)260.143 -6.491.062DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.950.699 8.441.761DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.210.842 1.950.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.210.842 1.950.699Ticari Alacaklar660.485 334.493İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 660.485 334.493Diğer Alacaklar43.605 41.289İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 43.605 41.289Peşin Ödenmiş Giderler6 52.562 76.380Diğer Dönen Varlıklar10 50.617 92.653ARA TOPLAM3.018.111 2.495.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.018.111 2.495.514DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar604.264 653.669İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 604.264 653.669Maddi Duran Varlıklar7 207.403.725 108.992.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.226 25.626Peşin Ödenmiş Giderler6 1.432.488 1.074Ertelenmiş Vergi Varlığı17 0 2.259.677Diğer Duran Varlıklar10 2.732.907 2.228.279TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.193.610 114.160.338TOPLAM V 215.211.721 116.655.852KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 6.397.425 6.879.753Ticari Borçlar886.743 257.977İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 886.743 257.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 35.337 42.908Diğer Borçlar5 59.452 7.017.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 0 7.012.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar59.452 4.445Kısa Vadeli Karşılıklar88.661 78.758Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 88.661 78.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 541.402 57.992ARA TOPLAM8.009.020 14.334.655TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.009.020 14.334.655UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 29.970.563 29.651.978Diğer Borçlar5 12.186.909 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 12.186.909 0Uzun Vadeli Karşılıklar385.769 250.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 385.769 250.870Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 7.876.472 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.419.713 29.902.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.428.733 44.237.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.782.988 72.418.349Ödenmiş Sermaye11 31.095.331 60.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 138.803.359 57.475.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.803.359 57.475.737Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)138.803.359 57.475.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.722.719 -51.481.669Net Dönem Karı veya Zararı3.037.017 2.854.281TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.782.988 72.418.349TOPLAM KAYNAKLAR215.211.721 116.655.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328Transferler919.942 -919.942 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.613.939 -71.827 2.854.281 168.515 168.515Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi43.000.000 16.420.373 -23.016.867 36.403.506 36.403.506Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 0 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 0 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Transferler2.854.281 -2.854.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)81.327.622 3.037.017 84.364.639 84.364.639Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.904.669 28.904.669 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 138.803.359 0 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.037.017 2.854.281DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar81.327.622 -2.685.766Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 90.364.024 -2.904.377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -92.085Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 -9.036.402 310.696Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.327.622 -2.685.766TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.364.639 168.515Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları84.364.639 168.515http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004261BIST