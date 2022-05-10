***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 8.327.044 2.795.119Satışların Maliyeti12 -3.443.252 -1.726.748TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.883.792 1.068.371BRÜT KAR (ZARAR)4.883.792 1.068.371Genel Yönetim Giderleri13 -508.163 -364.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.255.992 4.886.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -596.060 -106.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.035.561 5.484.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.035.561 5.484.001Finansman Gelirleri16 142.157 83.769Finansman Giderleri16 -3.513.383 -3.226.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.664.335 2.341.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.423.347 -433.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.423.347 -433.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.240.988 1.907.795DÖNEM KARI (ZARARI)3.240.988 1.907.795Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.240.988 1.907.795Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 0,10400000 0,11200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.314.120 1.273.362Dönem Karı (Zararı)3.240.988 1.907.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.636.585 -568.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.366.136 741.199Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.825 96.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 121.825 96.550Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.765.846 -4.510.982Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.491.123 2.671.074Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.423.347 433.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.563.453 -66.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler617.825 -306.175Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-444.534 236.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.736.744 3.819Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.314.120 1.273.362YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.115.747 -15.259Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.115.747 -15.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.164.747 -1.540.046Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.882.928 -3.943.649İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.707.599 2.397.190Alınan Faiz10.582 6.413YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.033.626 -281.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.033.626 -281.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.210.842 1.950.699DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.244.468 1.668.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.244.468 2.210.842Ticari Alacaklar42.660 660.485İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 42.660 660.485Diğer Alacaklar75.527 43.605İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 75.527 43.605Peşin Ödenmiş Giderler6 2.759.021 52.562Diğer Dönen Varlıklar10 84.776 50.617ARA TOPLAM7.206.452 3.018.111TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.206.452 3.018.111DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar612.411 604.264İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 612.411 604.264Maddi Duran Varlıklar7 207.155.164 207.403.725Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.398 20.226Peşin Ödenmiş Giderler6 35.631 1.432.488Diğer Duran Varlıklar10 2.543.497 2.732.907TOPLAM DURAN VARLIKLAR210.365.101 212.193.610TOPLAM VARLIKLAR217.571.553 215.211.721KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 6.842.196 6.397.425Ticari Borçlar442.209 886.743İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 442.209 886.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 43.982 35.337Diğer Borçlar5 1.943 59.452İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.943 59.452Kısa Vadeli Karşılıklar112.477 88.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 112.477 88.661Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 47.942 541.402ARA TOPLAM7.490.749 8.009.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.490.749 8.009.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 24.133.987 29.970.563Diğer Borçlar5 16.139.244 12.186.909İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,5 16.139.244 12.186.909Uzun Vadeli Karşılıklar483.778 385.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 483.778 385.769Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 9.299.819 7.876.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.056.828 50.419.713TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.547.577 58.428.733ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar160.023.976 156.782.988Ödenmiş Sermaye11 31.095.331 31.095.331Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 3.570.000 3.570.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11 138.803.359 138.803.359Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)138.803.359 138.803.359Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)138.803.359 138.803.359Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.685.702 -19.722.719Net Dönem Karı veya Zararı3.240.988 3.037.017TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.023.976 156.782.988TOPLAM KAYNAKLAR217.571.553 215.211.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349Transferler2.854.281 -2.854.281 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.907.795 1.907.795 1.907.795Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-28.904.669 28.904.669 0 0Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 1.907.795 74.326.144 74.326.144Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988Transferler3.037.017 -3.037.017 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.240.988 3.240.988 3.240.988Dönem Sonu Bakiyeler31.095.331 3.570.000 138.803.359 -16.685.702 3.240.988 160.023.976 160.023.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.240.988 1.907.795DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.240.988 1.907.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.240.988 1.907.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028869BIST