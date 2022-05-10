***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 20:00
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 8.327.044 2.795.119
Satışların Maliyeti
12 -3.443.252 -1.726.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.883.792 1.068.371
BRÜT KAR (ZARAR)
4.883.792 1.068.371
Genel Yönetim Giderleri
13 -508.163 -364.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.255.992 4.886.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -596.060 -106.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.035.561 5.484.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.035.561 5.484.001
Finansman Gelirleri
16 142.157 83.769
Finansman Giderleri
16 -3.513.383 -3.226.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.664.335 2.341.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.423.347 -433.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.423.347 -433.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.240.988 1.907.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.240.988 1.907.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.240.988 1.907.795
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 20 0,10400000 0,11200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.314.120 1.273.362
Dönem Karı (Zararı)
3.240.988 1.907.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.636.585 -568.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.366.136 741.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.825 96.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 121.825 96.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.765.846 -4.510.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.491.123 2.671.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.423.347 433.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.563.453 -66.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
617.825 -306.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-444.534 236.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.736.744 3.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.314.120 1.273.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.115.747 -15.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.115.747 -15.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.164.747 -1.540.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.882.928 -3.943.649
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.707.599 2.397.190
Alınan Faiz
10.582 6.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.033.626 -281.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.033.626 -281.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.210.842 1.950.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.244.468 1.668.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.244.468 2.210.842
Ticari Alacaklar
42.660 660.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 42.660 660.485
Diğer Alacaklar
75.527 43.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 75.527 43.605
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.759.021 52.562
Diğer Dönen Varlıklar
10 84.776 50.617
ARA TOPLAM
7.206.452 3.018.111
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.206.452 3.018.111
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
612.411 604.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 612.411 604.264
Maddi Duran Varlıklar
7 207.155.164 207.403.725
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.398 20.226
Peşin Ödenmiş Giderler
6 35.631 1.432.488
Diğer Duran Varlıklar
10 2.543.497 2.732.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
210.365.101 212.193.610
TOPLAM VARLIKLAR
217.571.553 215.211.721
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 6.842.196 6.397.425
Ticari Borçlar
442.209 886.743
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 442.209 886.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 43.982 35.337
Diğer Borçlar
5 1.943 59.452
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.943 59.452
Kısa Vadeli Karşılıklar
112.477 88.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 112.477 88.661
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 47.942 541.402
ARA TOPLAM
7.490.749 8.009.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.490.749 8.009.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 24.133.987 29.970.563
Diğer Borçlar
5 16.139.244 12.186.909
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 16.139.244 12.186.909
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.778 385.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 483.778 385.769
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 9.299.819 7.876.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.056.828 50.419.713
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.547.577 58.428.733
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
160.023.976 156.782.988
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 31.095.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 138.803.359 138.803.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
138.803.359 138.803.359
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.803.359 138.803.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.685.702 -19.722.719
Net Dönem Karı veya Zararı
3.240.988 3.037.017
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.023.976 156.782.988
TOPLAM KAYNAKLAR
217.571.553 215.211.721
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.907.795 1.907.795 1.907.795
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 1.907.795 74.326.144 74.326.144
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -19.722.719 3.037.017 156.782.988 156.782.988
Transferler
3.037.017 -3.037.017 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.240.988 3.240.988 3.240.988
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 138.803.359 -16.685.702 3.240.988 160.023.976 160.023.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.240.988 1.907.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.240.988 1.907.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.240.988 1.907.795
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028869
BIST