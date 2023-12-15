***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilebilir enerji santralleri arasında yer alan Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapımına başlanan ve 2023 yılı mart ayında yatırımı tamamlanan Şenyurt Üretim Hattının, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılmış olup, Şenyurt Üretim Hattı devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226222BIST