***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 18:30
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 2 adet HES ile 4 adet GES olmak üzere toplam 6 adet yenilebilir enerji santralleri arasında yer alan Tortum HES'in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapımına başlanan ve 2023 yılı mart ayında yatırımı tamamlanan Şenyurt Üretim Hattının, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılmış olup, Şenyurt Üretim Hattı devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226222
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
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|Önceki Kapanış
|: 7.813
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7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,2429
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6500
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31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.897,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.897,85
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|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
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1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0022
|29,0055
|% 0,15
|
|Euro
|31,6548
|31,6782
|% -0,76
|
|Sterlin
|36,7050
|36,8891
|% -0,44
|
|Frank
|33,2969
|33,4975
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7083
|7,7469
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|945,02
|946,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.181,55
|1.186,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,53
|76,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,03
|2.035,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
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17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
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17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
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17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem