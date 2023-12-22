***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin mevcut 1.000.000 TL olan sermayesinin 79.000.000 TL nakit artırımla 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi 22.12.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228205BIST