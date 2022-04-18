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***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2022 19:05
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Şifrin HES, Adıyaman İli Askerhan Köyü No:52, Çelikhan, Adıyaman Şubesi
Havva HES, Erzurum İli Derekapı Mahallesi Santral Sokak No:1, Tortum





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021614


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PKENT 229,90 40.082.735 % 10,00  
TDGYO 7,70 21.219.871 % 10,00  
BFREN 1.177,90 50.411.895 % 9,99  
OYYAT 59,50 4.076.167 % 9,98  
YATAS 14,65 187.268.598 % 9,98  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 14,6430 14,6538 % 0,15  
Euro 15,7824 15,8050 % -0,14  
Sterlin 19,0134 19,1087 % -0,22  
Frank 15,4531 15,5462 % 0,01  
Riyal 3,8931 3,9126 % 0,07  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 14,51  
Altın Gr. 937 937 7,62  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 26,06 26,08 0,40  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 0,17  
B. Petrol 113 113 1,44  
Seans Raporu 18:00
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