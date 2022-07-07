***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 79.07 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.10.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.11.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiŞANSAL CUMHUR ERBACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.06.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043347BIST