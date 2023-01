***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkŞişli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı OrtaklıkOrtaköy Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094373BIST