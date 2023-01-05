***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2023 18:39
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Tesisi İnşa Etmek ve İşletmek 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Şişli Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Ortaköy Enerji A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi (GES) 8.806.690,00 8.806.690,00 TRY 100,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094373
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1064
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7558
18:051.102,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -15,36
|Açılış
|: 1.101,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7783
|% 0,19
|
|Euro
|19,7582
|19,7763
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,2723
|22,3840
|% -1,16
|
|Frank
|19,9671
|20,0873
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9789
|5,0039
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-27,72
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-14,01
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.498
|7.573
|-53,00
|
|Yarım
|3.631
|3.702
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.821
|1.851
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,04
|-0,30
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|0,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS