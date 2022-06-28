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***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.06.2022 19:23
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Haim A.Ş. (Temsilci:  Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 Denetim Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Şansal Cumhur Erbacıoğlu - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Başkan
Mithat Kılıç - Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039839


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