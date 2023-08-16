***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci: Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiMithat Kılıç - BaşkanŞansal Cumhur Erbacıoğlu - ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiŞansal Cumhur Erbacıoğlu – BaşkanMithat Kılıç - ÜyeHaluk Önürme – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiMithat Kılıç - BaşkanŞansal Cumhur Erbacıoğlu – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186138BIST