***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.08.2023 18:32
***PAMEL*** PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Ağustos 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci: Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Şansal Cumhur Erbacıoğlu - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Başkan
Mithat Kılıç - Üye
Haluk Önürme – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Şansal Cumhur Erbacıoğlu – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186138
BIST