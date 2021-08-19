***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.08.2021 18:19
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.08.2021
Tescil Tarihi
19.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ilişkin 06.08.2021 tarihli genel kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19.08.2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959361
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0971
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
18:0510,0043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0894
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
18:05489,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,83
|Açılış
|: 489,49
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.178
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.030
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.130
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|649.977
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.435.016
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.206
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.121.887.811
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.644.372
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|620.343.224
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|614.814.409
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.979.921
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.119.735
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|212.110.151
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.163.224
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.121.887.811
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.644.372
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5415
|8,5451
|% 1,15
|
|Euro
|9,9966
|10,0043
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,6242
|11,6825
|% 0,32
|
|Frank
|9,2579
|9,3136
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-6,03
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-2,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
-
17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
-
17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem