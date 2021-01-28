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***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.01.2021 18:20



***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3378
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.524.068 30.164.068 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 14.524.068 TL 0 TL 31.524.068 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 9969-12 sayılı karar ile onay verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905496


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