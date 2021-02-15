***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin başvuru evraklarının revizesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Uzman Kuruluş Görüşünün RevizesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3278Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.095.331 29.735.331 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 17.000.000 TL 14.095.331 TL 0 TL 31.095.331 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştı.Söz konusu başvuru sürecinde görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar (duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, uzman kuruluş raporu ve esas sözleşme tadil metni) ekteki şekilde revize edilmek suretiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.Uzman kuruluş tarafından revize edilen raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %54,67 değişim oranı ise %32,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3278'dir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 3 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909770BIST