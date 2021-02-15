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***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2021 19:42



***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin başvuru evraklarının revizesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3278
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.095.331 29.735.331 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 14.095.331 TL 0 TL 31.095.331 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine yönelik hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.12.2020 tarihinde başvuru yapılmıştı.
Söz konusu başvuru sürecinde görülen lüzum üzerine, birleşmeye ilişkin evraklar (duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, uzman kuruluş raporu ve esas sözleşme tadil metni) ekteki şekilde revize edilmek suretiyle bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Uzman kuruluş tarafından revize edilen raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %54,67 değişim oranı ise %32,78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre pay değişim oranı Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. için 1,0000, Tortum Elektrik Üretim A.Ş. için 0,3278'dir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909771


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