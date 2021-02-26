***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3278Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.095.331 29.735.331 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 17.000.000 TL 14.095.331 TL 0 TL 31.095.331 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Uzman Kuruluş Görüşü 1. Kısım.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913650BIST