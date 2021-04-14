***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2021 15:17
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşleminin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3278
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.095.331 29.735.331 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 14.095.331 TL 0 TL 31.095.331 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 05.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.04.2021
Sermaye Tescil Tarihi 31.03.2021
Pay Dağıtım Tarihi 13.04.2021
Ödeme Tarihi 15.04.2021 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927957
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