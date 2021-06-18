***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.06.2021 19:22
***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında,
Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943176
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0219
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05497,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 497,20
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
496,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.334
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.327.590
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.341.709
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.612.139
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|2.608.916
|% -9,98
|
|UZERB
|45,28
|810.617
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.725
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.265.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7240
|8,7290
|% 0,11
|
|Euro
|10,3677
|10,3756
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0255
|12,0858
|% -0,67
|
|Frank
|9,4280
|9,4848
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3193
|2,3310
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-2,18
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında