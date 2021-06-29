***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2021 tarihli kararı doğrultusunda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin tadili amacıyla 21.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 28.06.2021 tarihinde onaylandığı hususu bugün şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944940BIST